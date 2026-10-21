В Сызранском районе найдены человеческие останки в жилете с логотипом оператора сотовой связи

Приметы мужчины: возраст 50-60 лет, рост 180 см, волосы прямые, русые. На нем были: куртка черного цвета, жилет красного цвета с логотипом одного из операторов сотовой связи, майка красного цвета с рисунком в виде цифры «3», вельветовые брюки коричневого цвета и черный ремень. В кармане брюк обнаружена связка ключей.