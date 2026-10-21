Более 30 млн рублей убытков от самовольного строительства взыскали в бюджет Сочи

Краснодарский краевой суд оставил в силе решение о взыскании с Василия Магащука и Ирины Романовой 32,4 млн руб. в пользу бюджета Сочи. Сумма предназначена для возмещения убытков, причиненных самовольным строительством многоквартирного дома в Адлерском районе. Решение вступило в законную силу, сообщили в объединенной пресс-службе судов Кубани.