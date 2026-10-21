Более 30 млн рублей убытков от самовольного строительства взыскали в бюджет Сочи
Краснодарский краевой суд оставил в силе решение о взыскании с Василия Магащука и Ирины Романовой 32,4 млн руб. в пользу бюджета Сочи. Сумма предназначена для возмещения убытков, причиненных самовольным строительством многоквартирного дома в Адлерском районе. Решение вступило в законную силу, сообщили в объединенной пресс-службе судов Кубани.
По материалам дела, ответчики возвели семиэтажный жилой дом на участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, без необходимой разрешительной документации. Суд установил, что строительство велось с целью извлечения прибыли.
Суд пришел к выводу, что, обходя требования градостроительного законодательства, Магащук и Романова осознавали последствия своих действий для городской инфраструктуры. Увеличение нагрузки на социальные объекты, как указано в решении, повлекло дополнительные расходы местного бюджета на создание инфраструктуры.
Адлерский районный суд постановил взыскать с ответчиков солидарно 32,424 млн руб. в счет возмещения убытков и 161,273 тыс. руб. государственной пошлины. Апелляционная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда оставила это решение без изменений.