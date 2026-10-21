Шестерых жителей Крыма осудили по делу о деятельности ячейки террористической организации
Южный окружной военный суд приговорил шестерых жителей Крыма к срокам от 15 до 19 лет лишения свободы по делу о деятельности ячейки запрещенной в России террористической организации. По версии обвинения, ее участники действовали на территории Бахчисарайского района республики. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.
Наиболее длительные сроки получили Руслан Асанов и Ремзи Ниметулаев, которых суд признал организаторами ячейки. Асанову назначено 19 лет лишения свободы, Ниметулаеву — 18 лет. Сейдамет Мустафаев, Аметхан Умеров, Абдулмеджит Сейтумеров и Эльдар Якубов приговорены к 15 годам каждый. Всем осужденным предстоит отбывать первые четыре года в тюрьме, оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима.
Согласно материалам дела, Асанов и Ниметулаев руководили деятельностью ячейки, организовывали конспиративные собрания, на которых изучались идеология и материалы организации, а также занимались пропагандой и привлечением новых участников. Остальные подсудимые, по версии обвинения, участвовали в собраниях, изучали идеологические материалы и занимались распространением идей организации среди населения.
Как установил суд, на встречах обсуждались планы изменения политической системы и государственного устройства ряда стран, включая Россию, с целью включения их в так называемый Всемирный исламский халифат. В материалах дела также говорится о призывах к ликвидации существующих государственных границ, в том числе с применением насильственных методов.
По данным суда, осужденные хранили по местам жительства материалы организации. Кроме того, у Аметхана Умерова обнаружили $56,6 тыс., которые, как считает следствие, предназначались для финансирования противоправной деятельности ячейки.
Суд признал фигурантов виновными в участии в деятельности террористической организации и приготовлении к насильственному захвату власти. Дело рассматривалось по ч. 1 или ч. 2 ст. 205.5 УК РФ и ч. 1 ст. 30, ст. 278 УК РФ. Приговор может быть обжалован в Апелляционном военном суде.