Шестерых жителей Крыма осудили по делу о деятельности ячейки террористической организации

Южный окружной военный суд приговорил шестерых жителей Крыма к срокам от 15 до 19 лет лишения свободы по делу о деятельности ячейки запрещенной в России террористической организации. По версии обвинения, ее участники действовали на территории Бахчисарайского района республики. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.