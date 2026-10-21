У рыбинского «Вымпела» сменился гендиректор
Генеральным директором ПАО «ССЗ «Вымпел» (Рыбинск) назначен Михаил Мамаев. Данные отражены в базе данных «СПАРК-Интерфакс».
Господин Мамаев указан гендиректором с 20 октября. Данные о новом руководителе отражены и на сайте предприятия. В открытых источниках нет информации о предыдущих местах работы Михаила Мамаева.
Возглавлявший предприятие с февраля 2025 года Александр Ещенко покинул свой пост. Он остается гендиректором ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки», которое он возглавлял параллельно с «Вымпелом». Компания является дочкой рыбинского предприятия и создана в октябре 2017 года для пассажирских перевозок на производимых «Вымпелом» скоростных судах «Комета» на Черном море.
ПАО «ССЗ «Вымпел» входит в состав АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК), которое находится в федеральной собственности под управлением ВТБ.