У рыбинского «Вымпела» сменился гендиректор

Возглавлявший предприятие с февраля 2025 года Александр Ещенко покинул свой пост. Он остается гендиректором ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки», которое он возглавлял параллельно с «Вымпелом». Компания является дочкой рыбинского предприятия и создана в октябре 2017 года для пассажирских перевозок на производимых «Вымпелом» скоростных судах «Комета» на Черном море.