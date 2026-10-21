В Петербурге задержали мужчину по делу об убийстве и расчленении знакомого

В Санкт-Петербурге предъявили обвинение 53-летнему местному жителю, которого считают причастным к убийству знакомого и краже его имущества. По версии следствия, мужчина ударил потерпевшего по голове во время распития алкоголя, а после его смерти расчленил тело и разложил останки по мусорным пакетам. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления СК России по Петербургу.