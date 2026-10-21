В Петербурге задержали мужчину по делу об убийстве и расчленении знакомого
В Санкт-Петербурге предъявили обвинение 53-летнему местному жителю, которого считают причастным к убийству знакомого и краже его имущества. По версии следствия, мужчина ударил потерпевшего по голове во время распития алкоголя, а после его смерти расчленил тело и разложил останки по мусорным пакетам. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления СК России по Петербургу.
По данным следствия, преступление произошло в апреле 2026 года на берегу Лиговского канала. Обвиняемый нанес знакомому не менее одного удара по голове. Убедившись, что тот скончался, мужчина расчленил тело. Кроме того, он забрал банковские карты и мобильный телефон погибшего.
Останки обнаружили 15 октября на берегу Лиговского канала и в его русле в Кировском районе. После этого следователи возбудили уголовное дело об убийстве.
Мужчине предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и пп. «в», «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину и из его одежды, сумки или другой ручной клади, находившейся при потерпевшем). Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.