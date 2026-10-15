СК завел дело об убийстве после находки человеческих останков в Петербурге

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве после обнаружения человеческих останков на берегу Лиговского канала и в его русле в Кировском районе Санкт-Петербурга. Останки нашли днем 15 октября в сумке и пакетах, сообщили в ГСУ СК России по Петербургу.