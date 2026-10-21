Депутат из Глазова Антон Корчагин вновь отправился в зону СВО
Ветеран заключил контракт с Минобороны на полгода
Депутат Глазовской городской думы, ветеран СВО Антон Корчагин вновь отправился в зону специальной военной операции. Он заключил контракт с Минобороны на полгода, сообщили в муниципальном парламенте.
Корчагин уже участвовал в боевых действиях с января по август 2023 года.
«Не смог внутренне отпустить эту историю. Ребята, с которыми я служил, по-прежнему там. Не могу стоять в стороне. Я знаю, что очень нужен там»,— рассказал депутат.
Корчагин работает мастером участка водоотведения глазовского филиала «Росатом инфраструктурные решения». На время службы он продолжит исполнять обязанности депутата по округу №15 дистанционно.