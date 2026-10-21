В Ленобласти сбили три БПЛА
Режим угрозы беспилотников отменен
В Ленинградской области отменили режим опасности беспилотных летательных аппаратов. Силы противовоздушной обороны сбили три беспилотника, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«Благодарю силы ПВО за работу»,— написал господин Дрозденко.
Утром 21 октября опасность БПЛА объявили в воздушном пространстве Лужского района Ленинградской области. Александр Дрозденко также предупредил о возможном снижении скорости мобильного интернета.
На фоне угрозы в аэропорту Пулково вводили временные ограничения на использование воздушного пространства. Самолеты принимали и отправляли по согласованию с профильными органами.