Работу аэропорта Пулково ограничили сразу после прибытия Уиткоффа
Петербургский аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с профильными ведомствами, сообщила Росавиация. В регионе введены временные ограничения на использование воздушного пространства в районе авиагавани.
«Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — подчеркнули в Росавиации.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в Лужском районе объявлена опасность БПЛА. Возможно снижение скорости мобильного интернета, предупредил чиновник.
Около 8:30 в Пулково приземлился самолет спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Сегодня у него запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Петербурге.