В Югре 275 незаконных мигрантов выдворят за пределы РФ

За период проведения мероприятия в Югре было возбуждено 155 уголовных дел за нарушение миграционного законодательства. Незаконно в России находились 134 иностранца, 20 работали незаконно. Въезд в страну запретили 258 иностранцам, в отношении четырех человек принято решение о депортации. Аннулирован 101 разрешительный документ, дающих мигрантам право на работу, временное или постоянное проживание в РФ.