В Югре 275 незаконных мигрантов выдворят за пределы РФ
В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) во время оперативно-профилактических мероприятий «Нелегал-2026» составили 872 административных протокола в отношении иностранцев, нарушивших миграционное законодательство и работавших незаконно, сообщили в полиции Югры. Было принято 275 решений о штрафах и выдворении за пределы РФ.
За период проведения мероприятия в Югре было возбуждено 155 уголовных дел за нарушение миграционного законодательства. Незаконно в России находились 134 иностранца, 20 работали незаконно. Въезд в страну запретили 258 иностранцам, в отношении четырех человек принято решение о депортации. Аннулирован 101 разрешительный документ, дающих мигрантам право на работу, временное или постоянное проживание в РФ.
Кроме того, в Ханты-Мансийске установлены и задержаны пять граждан России, которые занимались организацией незаконной миграции, ставя прибывших иностранцев на миграционный учет и заключая фиктивные трудовые договоры. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ.