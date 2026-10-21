Более 1,1 млрд рублей выделили на финансирование соцконтрактов на Кубани

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, более 5 тыс. социальных контрактов с начала года заключили жители региона в рамках национального проекта «Семья», что является одной из наиболее востребованных мер господдержки. Глава края отметил, что социальный контракт помогает открыть свое дело, найти работу, развить личное подсобное хозяйство и преодолеть сложную жизненную ситуацию. В приоритетном порядке государственную поддержку предоставляют многодетным семьям, а также участникам СВО и их семьям.