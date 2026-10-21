Более 1,1 млрд рублей выделили на финансирование соцконтрактов на Кубани
На финансирование социальных контрактов в Краснодарском крае в 2026 году предусмотрели свыше 1,1 млрд руб. из федерального и краевого бюджетов. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, более 5 тыс. социальных контрактов с начала года заключили жители региона в рамках национального проекта «Семья», что является одной из наиболее востребованных мер господдержки. Глава края отметил, что социальный контракт помогает открыть свое дело, найти работу, развить личное подсобное хозяйство и преодолеть сложную жизненную ситуацию. В приоритетном порядке государственную поддержку предоставляют многодетным семьям, а также участникам СВО и их семьям.
«Главное — человек получает не просто финансовую помощь, но и сопровождение куратора, чтобы выйти из трудной ситуации и начать стабильно зарабатывать самостоятельно»,— подчеркнул губернатор.
В этом году помощь в трудоустройстве благодаря соцконтракту получили более 2 тыс. человек, а 1,6 тыс. жителей региона открыли свое дело. Заключить контракт может семья или человек, если среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум в регионе.