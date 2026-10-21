Хранилище радиоактивных отходов откроют в Челябинской области до конца года
В Томской области такой пункт уже запустили
ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» планирует запустить пункт финальной изоляции низко- и среднеактивных радиоактивных отходов в Челябинской области до конца 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба структуры «Росатома».
Уже начала работать первая очередь подобного пункта в Томской области. На Южном Урале объект станет уже третьим в стране. Первый обустроен в Свердловской области 10 лет назад, за это время не зафиксировано ни одного радиационного происшествия, подчеркивают в пресс-службе НО РАО.