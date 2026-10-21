В Оренбуржье вводят штрафы за нарушение правил пользования электросамокатами и другими СИМ

В Законодательном собрании уточняют, что закон начнет действовать с 1 марта 2027 года. Для граждан размер штрафа составит от 1 до 3 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 до 20 тыс. руб. и для юридических лиц — от 80 до 100 тыс. руб.