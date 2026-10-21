В Оренбуржье вводят штрафы за нарушение правил пользования электросамокатами и другими СИМ
Законодательное собрание Оренбургской области поддержало предложение прокуратуры об установлении ответственности за нарушение требований законодательства при использовании средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщает надзорное ведомство региона и Законодательное собрание Оренбуржья.
К СИМ относятся: моноколеса, сигвеи, электроскейтборды, гироскутеры, электросамокаты и другие устройства.
Граждане, должностные и юридические лица, разместившие СИМ в непредусмотренных для этого местах, могут быть привлечены к административной ответственности. Это также касается передвижения на таких средствах в запретных зонах.
В прокуратуре считают, что введение штрафных санкций снизит риски травмирования пешеходов, а также позволит упорядочить размещение средств индивидуальной мобильности на общественных территориях.
В Законодательном собрании уточняют, что закон начнет действовать с 1 марта 2027 года. Для граждан размер штрафа составит от 1 до 3 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 до 20 тыс. руб. и для юридических лиц — от 80 до 100 тыс. руб.
В Оренбурге официально зарегистрированы три кикшеринговые компании. Их будут контролировать уполномоченный администраций города орган по согласованию мест размещения средств индивидуальной мобильности. Граждан – ГИБДД и кикшеринговые компании.