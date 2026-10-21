Сергей Шойгу прибыл в СКФО чтобы обсудить судьбу НКО

Тема НКО уже возникала в публичной повестке аппарата полпреда. В апреле 2022 года Юрий Чайка призывал проверить деятельность отдельных организаций в связи с проведением специальной военной операции и распространением информационных материалов, которые власти считали дестабилизирующими. Тогда речь шла о проверке конкретных организаций и их деятельности; нынешнее сообщение формулирует тему шире — как противодействие деструктивной деятельности с использованием НКО.