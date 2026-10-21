Сергей Шойгу прибыл в СКФО чтобы обсудить судьбу НКО
Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу прибыл в Северо-Кавказский федеральный округ. В Пятигорске он проведёт совещание о мерах противодействия деструктивной деятельности с использованием некоммерческих организаций, работающих в России. О поездке и повестке пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза.
В совещании, как ожидается, примут участие полпред президента в СКФО Юрий Чайка, руководители регионов округа, а также представители федеральных и региональных органов власти. О конкретных организациях, проверках или мерах, которые участники собираются обсудить, в сообщении не говорится.
Пятигорск — административный центр СКФО и место работы аппарата полпреда президента. Округ создали в 2010 году; в него входят семь регионов: Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия — Алания, Чечня и Ставропольский край. Поэтому повестка встречи охватывает не один регион, а федеральный округ с разными органами власти и местными общественными организациями.
Тема НКО уже возникала в публичной повестке аппарата полпреда. В апреле 2022 года Юрий Чайка призывал проверить деятельность отдельных организаций в связи с проведением специальной военной операции и распространением информационных материалов, которые власти считали дестабилизирующими. Тогда речь шла о проверке конкретных организаций и их деятельности; нынешнее сообщение формулирует тему шире — как противодействие деструктивной деятельности с использованием НКО.
Сергей Шойгу занимает пост секретаря Совета безопасности России с мая 2024 года: президент назначил его после увольнения с должности министра обороны РФ. На этом посту господин Шойгу участвует в выработке решений по вопросам национальной безопасности и координирует работу Совбеза — совещательного органа, который возглавляет непосредственно президент.