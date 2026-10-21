Путин встретится с Уиткоффом в Петербурге в первой половине дня

Как отметил помощник президента, встречу готовили несколько дней, и о ней заранее знали организаторы. При этом господин Ушаков сообщил, что перед приездом в Петербург господин Уиткофф встречался с европейскими представителями и президентом Украины Владимиром Зеленским.