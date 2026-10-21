Путин встретится с Уиткоффом в Петербурге в первой половине дня
Встречу готовили несколько дней
Президент России Владимир Путин проведет встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Константиновском дворце в Петербурге в первой половине дня 21 октября. Об этом журналистам сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
По его словам, к переговорам также присоединится спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Еще один представитель американского президента — Джаред Кушнер — не приедет в Россию из-за болезни, уточнил господин Ушаков.
Как отметил помощник президента, встречу готовили несколько дней, и о ней заранее знали организаторы. При этом господин Ушаков сообщил, что перед приездом в Петербург господин Уиткофф встречался с европейскими представителями и президентом Украины Владимиром Зеленским. Подробнее об этой встрече в материале «Ъ» — «Ословский торг».
О поездке Стива Уиткоффа в Петербург стало известно накануне. О его направлении в Россию сообщал госсекретарь США Марко Рубио, передавало Reuters. По данным издания, переговоры в Петербурге будут посвящены урегулированию конфликта на Украине. Среди возможных тем также освобождение американца Стивена Хаббарда, осужденного в России за участие в боевых действиях на стороне ВСУ.