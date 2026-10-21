В Новороссийске топливо доступно на 31 АЗС

Работающие АЗС находятся на улицах: «Роснефть» — пр. Дзержинского (АИ-92; по топливным картам — АИ-95, ДТ); тер. Цемдолина, ул. Ленина (АЗС на выезде из города — ДТ; по топливным картам — АИ-92, АИ-95); с. Кирилловка (АИ-92, АИ-95, ДТ); п. Верхнебаканский (АИ-92, АИ-95, ДТ); «Лукойл» — пр. Дзержинского (ДТ; для спецтранспорта и по топливным картам — АИ-92, АИ-95); ст. Раевская (АИ-92, АИ-95, ДТ); тер. Цемдолина, ул. Ленина (на АЗС рядом с развязкой — ДТ; для спецтранспорта по топливным картам — АИ-92, АИ-95; на АЗС на выезде из города — АИ-92, ДТ); ул. Суворовская (ДТ; для спецтранспорта по топливным картам — АИ-92, АИ-95); ул. Куникова (ДТ); Сухумское шоссе (АИ-92, АИ-95, ДТ); с. Глебовское (ДТ); п. Верхнебаканский (АИ-92, АИ-95, АИ-100, ДТ); «Газпром» — ст. Натухаевская (АИ-92, ДТ); «Газпромнефть» — с. Гайдук (на 2 АЗС — ДТ); Сухумское шоссе (ДТ); Rusoil — тер. Цемдолина (АИ-92, АИ-95, ДТ; АЗС работает до 23:00); Татнефть — п. Верхнебаканский (АИ-92, АИ-95, ДТ); «Уфимнефть» — ул. Малоземельная (ДТ); тер. Цемдолина, ул. Ленина (АИ-92, ДТ); Сухумское шоссе (АИ-92, АИ-95, ДТ); с. Владимировка 4 — АИ-92, ДТ; с. Владимировка 6 — АИ-92, АИ-95, ДТ; с. Кирилловка (АИ-92, АИ-95, ДТ); пр. Дзержинского (ДТ); ул. Суворовская (ДТ); PNB — с. Кирилловка (АИ-92, АИ-95, ДТ; технический перерыв на АЗС с 23:45 до 00:10); АЗС «Кристина» — ул. Шиллеровская (АИ-92, ДТ); АЗС ООО «БОРА» — Сухумское шоссе (АИ-92, АИ-95, ДТ; АЗС работает с 8:00 до 20:00); АЗС ООО «ВАМ» — Сухумское шоссе (ДТ).