Суд объяснил лишение полномочий зампреда муниципалитета Ярославля
Депутата муниципалитета Ярославля Алексея Малютина лишили полномочий за участие в деятельности коммерческих организаций. Об этом сообщили в Ярославском областном суде.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что облсуд отклонил апелляционную жалобу депутата на решение Кировского суда по иску прокуратуры о лишении полномочий. В областном суде пояснили, что заместитель председателя не соблюдал ограничения и запреты, обязательные для депутата на постоянной профессиональной основе. В частности, он получал доходы от коммерческой деятельности, являясь депутатом VIII созыва.
«Вопреки запрету Малютин А. через доверенных лиц участвовал и продолжает участвовать в предпринимательской деятельности семи коммерческих организаций. В своей коммерческой деятельности Малютин А. активно опирался на свою бывшую супругу, взаимодействовал с бизнес-партнерами Вятченковым С. Н., Шлапаком Д. В. и другими. Суд установил, что нарушения носили регулярный и систематический характер и относились к длящимся деяниям, что является основанием для досрочного прекращения полномочий»,— сообщили в Ярославском областном суде.
Алексей Малютин не согласился с решением Кировского суда. В апелляционной жалобе он указал, что факт его участия в деятельности юридических лиц не подтвержден. Однако судебная коллегия по административным делам Ярославского областного суда отклонила доводы жалобы.