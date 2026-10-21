Суд объяснил лишение полномочий зампреда муниципалитета Ярославля

«Вопреки запрету Малютин А. через доверенных лиц участвовал и продолжает участвовать в предпринимательской деятельности семи коммерческих организаций. В своей коммерческой деятельности Малютин А. активно опирался на свою бывшую супругу, взаимодействовал с бизнес-партнерами Вятченковым С. Н., Шлапаком Д. В. и другими. Суд установил, что нарушения носили регулярный и систематический характер и относились к длящимся деяниям, что является основанием для досрочного прекращения полномочий»,— сообщили в Ярославском областном суде.