Администрацию Белорецка обязали расселить аварийный дом
Мэрия должна была это сделать до конца 2025 года
Белорецкий межрайонный суд по иску местной прокуратуры обязал администрацию Белорецка расселить многоквартирный дом на улице Карла Маркса. Исполнить решение суда необходимо в течение года после его вступления в законную силу.
Проверка надзорного ведомства установила, что здание признано аварийным и подлежащим сносу, но мэрия не расселила его жильцов в установленный срок, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
По данным объединенной пресс-службы судов Башкирии, еще в 2024 году суд обязал администрацию Белорецка расселить этот дом до 31 декабря 2025 года.