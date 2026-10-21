Челябинцы считают практически недоступной высокооплачиваемую работу по профессии
Жители поставили 2,2 балла из пяти возможных
В 2026 году жители Челябинска оценивают доступность работы с высоким доходом по своей специальности почти на 2,2 балла из пяти. С 2025-го показатель снизился на 9%, следует из опроса сервиса SuperJob.
Среди мегаполисов России Челябинск оказался на третьем месте по самому низкому баллу за доступность высокооплачиваемой работы. Хуже ситуацию оценили только жители Воронежа (2,1) и Волгограда (2). Наибольшие средние баллы зафиксированы в Москве (2,7), Казани (2,6) и Санкт-Петербурге (2,5).