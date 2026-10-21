Свердловский Роспотребнадзор проверил 51,9 тыс. проб воздуха и наложил 8 штрафов

В городах проверили 46,9 тыс. проб: гигиеническим нормам соответствовали 99,1% проб воздуха, взятых в ходе маршрутных исследований в зоне влияния промпредприятий, подфакельных исследований — 99,88%. В сельских поселениях было взято 4,9 тыс. проб: в норме были 99,75% и 99,4% проб соответственно. Воздух в норме также был в 99,83% проб на автомагистралях в зоне жилой городской застройки.