Свердловский Роспотребнадзор проверил 51,9 тыс. проб воздуха и наложил 8 штрафов
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области с начала года исследовало 51,9 тыс. проб атмосферного воздуха, сообщили в ведомстве. За нарушения требований к качеству воздуха было наложено восемь штрафов на 14 тыс. руб., вынесено семь предупреждений, направлено 12 исков в суд.
В городах проверили 46,9 тыс. проб: гигиеническим нормам соответствовали 99,1% проб воздуха, взятых в ходе маршрутных исследований в зоне влияния промпредприятий, подфакельных исследований — 99,88%. В сельских поселениях было взято 4,9 тыс. проб: в норме были 99,75% и 99,4% проб соответственно. Воздух в норме также был в 99,83% проб на автомагистралях в зоне жилой городской застройки.
В органы местного самоуправления направлены предложения о реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки.