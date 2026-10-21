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Кавказ

Андрей Зайцев возглавил Совет муниципальных образований Ставрополья

Глава Георгиевского муниципального округа Андрей Зайцев стал председателем Ассоциации «Совет муниципальных образований Ставропольского края». Его избрали на собрании ассоциации 20 октября 2025 года, в котором участвовал губернатор Владимир Владимиров. Об избрании и выступлении главы региона сообщила пресс-служба губернатора.

Пресс-служба губернатора Ставропольского края

На собрании Владимир Владимиров поблагодарил муниципальные команды за работу над социальными объектами, дорогами и общественными пространствами. По словам губернатора, местные власти участвуют в реализации краевых задач и отвечают за их выполнение на территориях. Он также назвал ассоциацию площадкой, где главы могут обсуждать общие проблемы, обмениваться опытом и готовить предложения по развитию муниципалитетов.
Совет муниципальных образований объединяет представителей местной власти и представляет их общие интересы. Его история началась в 1998 году: тогда руководители органов местного самоуправления учредили организацию, которая позже стала ассоциацией. По информации самой ассоциации, в ней работают по два уполномоченных представителя от каждого муниципального образования — глава и руководитель представительного органа.
В феврале 2025 года Ставропольская краевая дума приняла закон об отдельных вопросах организации местного самоуправления; федеральный закон о единой системе публичной власти подписали в марте того же года. Региональный закон закрепляет Совет как механизм взаимодействия муниципалитетов и властей края и предусматривает ежегодный доклад о состоянии местного самоуправления.
В 2025 году муниципалитетам предусмотрели 9 млрд руб., на благоустройство территорий — 1,3 млрд руб. Эти суммы показывают масштаб задач, о которых говорил губернатор, но не относятся к бюджету самой ассоциации. По итогам 2025 года регион также сообщил об обновлении 516,6 км дорог регионального и местного значения.
Станислав Маслаков