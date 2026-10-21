Андрей Зайцев возглавил Совет муниципальных образований Ставрополья

На собрании Владимир Владимиров поблагодарил муниципальные команды за работу над социальными объектами, дорогами и общественными пространствами. По словам губернатора, местные власти участвуют в реализации краевых задач и отвечают за их выполнение на территориях. Он также назвал ассоциацию площадкой, где главы могут обсуждать общие проблемы, обмениваться опытом и готовить предложения по развитию муниципалитетов.