Андрей Зайцев возглавил Совет муниципальных образований Ставрополья
Глава Георгиевского муниципального округа Андрей Зайцев стал председателем Ассоциации «Совет муниципальных образований Ставропольского края». Его избрали на собрании ассоциации 20 октября 2025 года, в котором участвовал губернатор Владимир Владимиров. Об избрании и выступлении главы региона сообщила пресс-служба губернатора.
На собрании Владимир Владимиров поблагодарил муниципальные команды за работу над социальными объектами, дорогами и общественными пространствами. По словам губернатора, местные власти участвуют в реализации краевых задач и отвечают за их выполнение на территориях. Он также назвал ассоциацию площадкой, где главы могут обсуждать общие проблемы, обмениваться опытом и готовить предложения по развитию муниципалитетов.
Совет муниципальных образований объединяет представителей местной власти и представляет их общие интересы. Его история началась в 1998 году: тогда руководители органов местного самоуправления учредили организацию, которая позже стала ассоциацией. По информации самой ассоциации, в ней работают по два уполномоченных представителя от каждого муниципального образования — глава и руководитель представительного органа.
В феврале 2025 года Ставропольская краевая дума приняла закон об отдельных вопросах организации местного самоуправления; федеральный закон о единой системе публичной власти подписали в марте того же года. Региональный закон закрепляет Совет как механизм взаимодействия муниципалитетов и властей края и предусматривает ежегодный доклад о состоянии местного самоуправления.
В 2025 году муниципалитетам предусмотрели 9 млрд руб., на благоустройство территорий — 1,3 млрд руб. Эти суммы показывают масштаб задач, о которых говорил губернатор, но не относятся к бюджету самой ассоциации. По итогам 2025 года регион также сообщил об обновлении 516,6 км дорог регионального и местного значения.