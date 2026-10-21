Сенатор Андрей Шевченко покинул Заксобрание Оренбуржья
Он намерен сосредоточиться на работе в Совете федерации
Депутат Законодательного собрания Оренбургской области Андрей Шевченко досрочно прекратил полномочия: соответствующее заявление поддержал региональный парламент. Господин Шевченко намерен сосредоточиться на работе в Совете федерации, где возглавляет комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.
Ранее правительство вновь наделило Андрея Шевченко полномочиями сенатора, эту должность он занимает уже больше десяти лет.
Освободившийся мандат в составе восьмого созыва будет передан в течение двух недель: по избирательному законодательству его получит следующий по списку кандидат от «Единой России», участвовавший в сентябрьских выборах.
По итогам трехдневного голосования в сентябре 2026 года в Заксобрание региона прошли пять партий, из которых «Единая Россия» получила 18 мандатов, КПРФ — три, а ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия» — по одному. В 23 одномандатных округах также были избраны единороссы.