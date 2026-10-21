Сенатор Андрей Шевченко покинул Заксобрание Оренбуржья

По итогам трехдневного голосования в сентябре 2026 года в Заксобрание региона прошли пять партий, из которых «Единая Россия» получила 18 мандатов, КПРФ — три, а ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия» — по одному. В 23 одномандатных округах также были избраны единороссы.