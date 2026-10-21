Двое жителей Ревды погибли в ДТП на трассе Ачит — Екатеринбург

Инцидент произошел 20 октября около 17:45. По предварительным данным, 52-летний водитель «Лады Гранты» не проконтролировал движение автомобиля, из-за чего съехал с проезжей части и въехал в опору электропередачи. На месте от полученных травм скончался 50-летний пассажир, в больнице — 47-летний пассажир. Водителю оказывается помощь, он находится в тяжелом состоянии.