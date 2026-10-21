В Прикубанском округе Краснодара произошло аварийное отключение света
В Прикубанском округе Краснодара произошло аварийное отключение электроэнергии. Причина — сработала защита на линии 6-10 кВ, отключены 9 трансформаторных подстанций. Об этом сообщает ЕДДС краевого центра.
Ночью без света остались улицы Анисовая, Видная, Поселковая, Милютинская, Райская, Садоводов, Симиренко, Центральная усадьба, Яна Полуяна, 1-е отделение, Атарбекова, Ковалева, Совхозная, Яркая, Михалева, Образцова, Виноградная и Титова.
На месте работает аварийная бригада.