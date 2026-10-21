Оставшимся без тепла жителям Рыбинска пересчитают коммунальные платежи
Ярославский областной водоканал проведет перерасчет платы за отопление в многоквартирных домах Рыбинска, где не смогли вовремя дать тепло. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем канале в «Максе».
Вечером 20 октября в Рыбинске прошло заседание оперативного штаба по ситуации с отоплением. По данным региональных властей, на вторник в городе без тепла оставались 30 МКД из-за аварий на сетях.
«Дополнительно направляем в Рыбинск еще восемь бригад: три бригады Яроблводоканала, три Ярдормоста и две Яркоммунсервиса вместе с экскаваторами и специалистами. Поручил мобилизовать все необходимые силы, чтобы уже завтра к вечеру тепло появилось в домах»,— написал губернатор.
Ранее на устранении аварий работали 13 бригад, теперь их число увеличено до 21. Управляющим компаниям власти поручили максимально быстро выполнить работы внутри домов по запуску отопления.