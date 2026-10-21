Оставшимся без тепла жителям Рыбинска пересчитают коммунальные платежи

«Дополнительно направляем в Рыбинск еще восемь бригад: три бригады Яроблводоканала, три Ярдормоста и две Яркоммунсервиса вместе с экскаваторами и специалистами. Поручил мобилизовать все необходимые силы, чтобы уже завтра к вечеру тепло появилось в домах»,— написал губернатор.