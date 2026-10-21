На Ямале за восемь лет обновили более 300 скверов и 1 тыс. дворов

В этом году обустроили четыре крупные общественные территории в опорных городах, масштабно обновили 14 дворов. В рамках программы «Мой двор» современные пространства для отдыха получили 15 тыс. семей. «Обновляем и пространства в больничных городках. Нередко это целые микрорайоны — важная часть городской инфраструктуры. Здесь благоустройство требует особого внимания: важно создать комфортную среду и для пациентов, и для медработников, и для жителей соседних домов. Будем последовательно продолжать эту работу»,— добавил губернатор Дмитрий Артюхов.