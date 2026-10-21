На Ямале за восемь лет обновили более 300 скверов и 1 тыс. дворов
За восемь лет в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) обновили более 300 центральных скверов и свыше 1 тыс. дворовых пространств. В этом году сезон благоустройства в регионе подходит к концу, сообщили в правительстве округа.
В этом году обустроили четыре крупные общественные территории в опорных городах, масштабно обновили 14 дворов. В рамках программы «Мой двор» современные пространства для отдыха получили 15 тыс. семей. «Обновляем и пространства в больничных городках. Нередко это целые микрорайоны — важная часть городской инфраструктуры. Здесь благоустройство требует особого внимания: важно создать комфортную среду и для пациентов, и для медработников, и для жителей соседних домов. Будем последовательно продолжать эту работу»,— добавил губернатор Дмитрий Артюхов.
Так, в Лабытнанги полностью обновили спортивно-досуговый комплекс «Старт». В Салехарде установили главный элемент в сквере «Город трудовой доблести». В Ноябрьске и Новом Уренгое продолжили обновление самых популярных мест отдыха горожан — «Ноябрьск-парка» и «Яха-парка». В голосовании за территории благоустройства приняли участие более 90 тыс. ямальцев: реализация проектов начнется в 2027 году.
Кроме того, четвертый год подряд региональные проекты получают дополнительное финансирование от Минстроя РФ. При этом 26 реализованных проектов включены в Федеральный реестр лучших практик благоустройства — в этом году в него вошли Площадь у Дома культуры в Муравленко и Молодежный парк в Губкинском.