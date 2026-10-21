Выставка кошек в Екатеринбурге проходила без лицензии и заготовленных кормов

Также были нарушены ветеринарно-санитарные требования. Посетители могли бесконтрольно трогать кошек, что создавало риски как для животных, так и для людей. При этом были нарушены правила содержания питомцев: для них выделили только одно помещение, где они могли свободно перемещаться. Не было никакого помещения для хранения кормов и их подготовки к подаче животным. По итогам проверки предпринимателю выдано предписание с требованием в установленные сроки устранить все выявленные ведомством недочеты.