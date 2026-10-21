Выставка кошек в Екатеринбурге проходила без лицензии и заготовленных кормов
Прошедшая в Екатеринбурге выставка кошек «Мурфест», организованная индивидуальным предпринимателем, проводилась без лицензии вопреки закону об ответственном обращении с животными, выяснили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора во время проверки.
Также были нарушены ветеринарно-санитарные требования. Посетители могли бесконтрольно трогать кошек, что создавало риски как для животных, так и для людей. При этом были нарушены правила содержания питомцев: для них выделили только одно помещение, где они могли свободно перемещаться. Не было никакого помещения для хранения кормов и их подготовки к подаче животным. По итогам проверки предпринимателю выдано предписание с требованием в установленные сроки устранить все выявленные ведомством недочеты.
Ранее портал Е1 сообщал, что жители пришли посмотреть на породистых кошек, которые на выставке в маленьком душном помещении выглядели измученными и апатичными. По мнению посетителей, животные голодны, поскольку постоянно ели еду от посетителей и не страдали от перекорма. В других случаях они никак не реагировали на корм от них.