У замглавы волгоградского Росприроднадзора арестовали активы на 15,8 млн рублей
Волгоградский облсуд арестовал активы замглавы регионального управления Росприроднадзора Александра Галушкина, сообщил V1.RU. В августе Дзержинский районный суд отказал прокуратуре в изъятии у чиновника недвижимости и автомобиля, которые не соответствуют его доходам.
По данным суда, господин Галушкин владеет двумя квартирами в ЖК на Семи ветрах площадью 57,6 и 45,8 кв. м и новой Toyota RAV4 общей стоимостью 15,8 млн руб. Имущество он оформлял на мать, но источник дохода вызвал вопросы у надзорного ведомства.
Районный суд в иске отказал, однако прокуратура обжаловала это решение и попросила арестовать имущество чиновника в качестве обеспечительной меры. Облсуд арестовал квартиры, земельные участки, здание и счета Александра Галушкина.
Чиновник продолжает занимать руководящую должность. В Росприроднадзоре журналистам пояснили, что сам по себе иск прокуратуры не является основанием для увольнения, включая утрату доверия.