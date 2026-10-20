У замглавы волгоградского Росприроднадзора арестовали активы на 15,8 млн рублей

По данным суда, господин Галушкин владеет двумя квартирами в ЖК на Семи ветрах площадью 57,6 и 45,8 кв. м и новой Toyota RAV4 общей стоимостью 15,8 млн руб. Имущество он оформлял на мать, но источник дохода вызвал вопросы у надзорного ведомства.