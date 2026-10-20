Дочь бывшего вице-спикера ЗакСа Ленобласти стала совладелицей зернового терминала в Ленобласти
Любовь Белоус получила 14% в уставном капитале ООО «Порт Высоцкий», управляющего зерновым терминалом в Ленинградской области. Изменения в составе участников общества отражены в ЕГРЮЛ.
После перераспределения долей Тамазу Цквитишвили принадлежит 34,4% компании вместо прежних 40%, Светлане Поляковой — 47,3% вместо 55%, Андрею Полякову — 4,3% вместо 5%. Уставный капитал общества составляет 545,5 млн руб. По состоянию на конец 2025 года он был равен 469,1 млн руб.
По данным СМИ, госпожа Белоус — дочь бывшего вице-спикера Законодательного собрания Ленинградской области Алексея Белоуса. Она руководит строительной компанией «Ключ» и участвует в нескольких компаниях, связанных с аграрным бизнесом. Ей также принадлежит доля в ООО «Морское снабжение», работающем в сфере морских грузоперевозок.
Зерновой терминал «Порт Высоцкий» официально переориентировали с перевалки угля на зерно в 2023 году. Как ранее писал «Ъ», инвестиции в перепрофилирование составили около 5,8 млрд руб., а проектная мощность комплекса — 4 млн тонн зерна в год.
По итогам 2025 года выручка ООО «Порт Высоцкий» сократилась на 40,9%, до 1,78 млрд руб. Компания получила убыток в размере 819,4 млн руб. против прибыли в 290,6 млн руб. годом ранее.