В Краснодарском крае назвали самые высокооплачиваемые варианты курьерской доставки

«В третьем квартале 2026 года среднее предлагаемое вознаграждение на рынке временной занятости составило около 5,5 тыс. руб. за смену. Курьерам предлагали на 10–11% больше, а пешим курьерам в Москве — почти на 30%. Это говорит о высоком спросе на курьеров и готовности заказчиков конкурировать за исполнителей через условия. Способ доставки мало влияет на ставку, поэтому выбирать формат можно под себя: ориентируйтесь на маршрут, регион и длительность смены»,— прокомментировал директор по развитию бизнеса сервиса «Авито Подработка» Алексей Панюков.