В Краснодарском крае назвали самые высокооплачиваемые варианты курьерской доставки
В Краснодарском крае среднее предлагаемое вознаграждение за смену для велокурьеров в III квартале 2026 года составило 6,2 тыс. руб. Это самый высокий показатель среди трех представленных форматов доставки. Курьерам на самокатах предлагали в среднем 6,2 тыс. руб. за смену, а на автомобилях — 6,2 тыс. руб. Такие данные приводит сервис «Авито Подработка» по итогам анализа предложений для курьеров в России.
Велосипедная доставка заняла первое место в регионе по размеру предлагаемого вознаграждения. По данным аналитиков, такой формат подходит для выполнения заказов в пределах одного района и позволяет объезжать пробки.
На втором месте оказалась доставка на самокате. Среднее предлагаемое вознаграждение для исполнителей этого направления составило 6,2 тыс. руб. за смену. Самокат подходит для коротких поездок и работы в загруженных районах.
Третью позицию заняла доставка на автомобиле со средним предлагаемым вознаграждением 6 203 руб. за смену. Этот способ позволяет выполнять крупные и срочные заказы, а также перевозить товары на большие расстояния.
В целом по России наиболее высокие предлагаемые выплаты за смену в III квартале 2026 года также зафиксировали в автомобильной доставке — 6,1 тыс. руб. Велокурьерам предлагали в среднем 6 тыс. руб., а курьерам на самокатах и пешим исполнителям — по 6 тыс. руб. за смену.
По данным сервиса, различия в предлагаемых вознаграждениях могут зависеть от плотности заказов, расстояний между адресами и особенностей доставки. Пеший формат позволяет выполнять заказы на компактных маршрутах без необходимости искать парковку, а автомобиль дает возможность перевозить крупные товары и преодолевать большие расстояния.
«В третьем квартале 2026 года среднее предлагаемое вознаграждение на рынке временной занятости составило около 5,5 тыс. руб. за смену. Курьерам предлагали на 10–11% больше, а пешим курьерам в Москве — почти на 30%. Это говорит о высоком спросе на курьеров и готовности заказчиков конкурировать за исполнителей через условия. Способ доставки мало влияет на ставку, поэтому выбирать формат можно под себя: ориентируйтесь на маршрут, регион и длительность смены»,— прокомментировал директор по развитию бизнеса сервиса «Авито Подработка» Алексей Панюков.