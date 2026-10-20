В Волжском районе женщину подозревают в убийстве сожителя
В микрорайоне Южный город в ходе ссоры женщина нанесла смертельный удар ножом
Следственные органы СКР по Самарской области возбудили уголовное дело в отношении 36-летней жительницы Волжского района, подозреваемой в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Расследование ведет следственный отдел по Новокуйбышевску.
По версии следствия, трагедия произошла 19 октября 2026 года в микрорайоне Южный город. В ходе конфликта, возникшего во время совместного распития спиртных напитков, подозреваемая ударила ножом своего 50-летнего сожителя. Мужчина скончался на месте от полученного ранения.
В настоящее время женщина задержана; решается вопрос об избрании меры пресечения. Следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Оперативное сопровождение дела обеспечивают сотрудники ГУ МВД России по Самарской области.