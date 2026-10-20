В Волжском районе женщину подозревают в убийстве сожителя

По версии следствия, трагедия произошла 19 октября 2026 года в микрорайоне Южный город. В ходе конфликта, возникшего во время совместного распития спиртных напитков, подозреваемая ударила ножом своего 50-летнего сожителя. Мужчина скончался на месте от полученного ранения.