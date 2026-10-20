Новую награду в сфере здравоохранения учредили в Орловской области
Владимир Турбин (в монашестве — иеромонах Никон, 1905-1972) — орловский врач-инфекционист, заведующий инфекционным отделением больницы МОПРа. В годы оккупации Орла был одним из организаторов подпольного госпиталя для солдат, офицеров и партизан. В 1966 году награжден медалью «За отвагу».
значительный вклад в сохранение традиционной духовности; укрепление нравственных ориентиров в обществе, бескорыстное служение принципам христианского гуманизма, милосердия и заботы о человеке, социальную благотворительность;
большие заслуги в области здравоохранения и развития медицинской науки, самоотверженные усилия, направленные на сохранение и укрепление здоровья граждан, оказание им своевременной и качественной медицинской помощи;
внедрение и использование на практике новых и совершенствование применяемых методик диагностирования и лечения особо опасных заболеваний, применение новейших медицинских технологий и уникальных методов лечения;
многолетнюю работу по подготовке и сбережению врачебных кадров.
Медаль представляет собой традиционный наградной знак, имеющий форму равностороннего четырехконечного креста (греческий крест) с круглым медальоном в центре. На аверсе по краям креста и вокруг медальона — рельефный бортик. На медальоне — рельефное портретное изображение доктора Владимира Турбина в профиль, обращенное влево. Крест выполнен из сплава цвета «античное золото» с патинированием.