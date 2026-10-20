Новую награду в сфере здравоохранения учредили в Орловской области

Медаль представляет собой традиционный наградной знак, имеющий форму равностороннего четырехконечного креста (греческий крест) с круглым медальоном в центре. На аверсе по краям креста и вокруг медальона — рельефный бортик. На медальоне — рельефное портретное изображение доктора Владимира Турбина в профиль, обращенное влево. Крест выполнен из сплава цвета «античное золото» с патинированием.