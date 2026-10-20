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Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
Черноземье

Новую награду в сфере здравоохранения учредили в Орловской области

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал указ об учреждении в регионе медали доктора Владимира Турбина, которой будут награждать практикующих врачей и работников социальной сферы, деятелей гуманитарных объединений и коллективы организаций за большие заслуги в здравоохранении.

Владимир Турбин (в монашестве — иеромонах Никон, 1905-1972) — орловский врач-инфекционист, заведующий инфекционным отделением больницы МОПРа. В годы оккупации Орла был одним из организаторов подпольного госпиталя для солдат, офицеров и партизан. В 1966 году награжден медалью «За отвагу».

Согласно документам, медаль является формой поощрения, которая вручается за следующие достижения:

  • значительный вклад в сохранение традиционной духовности; укрепление нравственных ориентиров в обществе, бескорыстное служение принципам христианского гуманизма, милосердия и заботы о человеке, социальную благотворительность;

  • большие заслуги в области здравоохранения и развития медицинской науки, самоотверженные усилия, направленные на сохранение и укрепление здоровья граждан, оказание им своевременной и качественной медицинской помощи;

  • внедрение и использование на практике новых и совершенствование применяемых методик диагностирования и лечения особо опасных заболеваний, применение новейших медицинских технологий и уникальных методов лечения;

  • многолетнюю работу по подготовке и сбережению врачебных кадров.

Вручать медаль доктора Владимира Турбина будет губернатор, либо по его поручению это могут сделать члены правительства Орловской области, руководители органов исполнительной государственной власти специальной компетенции, главы муниципальных образований и «иные лица в торжественной обстановке».

Медаль представляет собой традиционный наградной знак, имеющий форму равностороннего четырехконечного креста (греческий крест) с круглым медальоном в центре. На аверсе по краям креста и вокруг медальона — рельефный бортик. На медальоне — рельефное портретное изображение доктора Владимира Турбина в профиль, обращенное влево. Крест выполнен из сплава цвета «античное золото» с патинированием.

Денис Данилов