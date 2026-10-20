В Тольятти лишенный прав автомобилист под наркотиками сел за руль машины матери

Установлено, что мужчина ранее уже был привлечен к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде и отказ от прохождения медицинского освидетельствования — в результате он был лишен права управления транспортными средствами до 2030 года. Тем не менее нарушитель вновь сел за руль: в состоянии наркотического опьянения он управлял автомобилем, принадлежащим его матери, и передвигался по улицам Тольятти.