В Тольятти лишенный прав автомобилист под наркотиками сел за руль машины матери
Нарушитель получил 200 часов обязательных работ, машина конфискована
Автозаводский районный суд Тольятти вынес приговор местному жителю, признанному виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения при наличии ранее назначенного административного наказания (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ). Государственное обвинение поддержала прокуратура Автозаводского района.
Установлено, что мужчина ранее уже был привлечен к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде и отказ от прохождения медицинского освидетельствования — в результате он был лишен права управления транспортными средствами до 2030 года. Тем не менее нарушитель вновь сел за руль: в состоянии наркотического опьянения он управлял автомобилем, принадлежащим его матери, и передвигался по улицам Тольятти.
С учетом позиции гособвинителя суд назначил фигуранту наказание в виде 200 часов обязательных работ и дополнительно лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом на два года.
Кроме того, в соответствии со ст. 104.1 УК РФ машина была конфискована как средство совершения преступления. Приговор пока не вступил в законную силу.