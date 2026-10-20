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Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
Волга

В Самаре осужденному за хранение наркотиков заменили штраф на реальный срок

В ноябре 2025 года он хранил запрещенное вещество по месту жительства для личного потребления
Суд апелляционной инстанции удовлетворил представление прокуратуры Красноглинского района Самары и ужесточил наказание 45летнему мужчине, признанному виновным в незаконном хранении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ).

Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным следствия, в ноябре 2025 года фигурант хранил наркотик по месту жительства для личного потребления. Красноглинский районный суд Самары назначил ему штраф в размере 200 тысяч рублей.
Прокуратура сочла приговор чрезмерно мягким и внесла апелляционное представление, которое поддержал прокурор апелляционного отдела прокуратуры Самарской области.
С учетом позиции государственного обвинителя судебная коллегия изменила решение: теперь мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок три с половиной года.
Георгий Портнов