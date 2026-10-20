В Самаре на достройку планетария направят свыше 238 млн рублей
Реконструкция комплекса «Самара Космическая» продолжится до середины 2027 года
Власти Самарской области предусмотрели 238,5 млн рублей на продолжение реконструкции музейного комплекса «Самара Космическая», частью которого станет современный планетарий. Средства заложены в проекте закона об областном бюджете на 2027–2029 годы — их направят на финальные этапы работ, включая оснащение и отделку специализированных помещений. Сдать объект планируют во втором квартале 2027 года.
История создания планетария в Самаре берет начало задолго до нынешней реконструкции. Идея дополнить музейную экспозицию полноценным купольным залом обсуждалась еще в начале 2010-х годов как способ усилить научно просветительский потенциал площадки. В 2023 году проект перешел в активную фазу: начались строительно-монтажные работы, формирование инженерной инфраструктуры и адаптация существующих площадей под требования астрономической площадки.
Сегодня реконструкция идет в связке с обновлением всей экспозиции комплекса, чтобы объединить исторические артефакты с интерактивными технологиями. Планетарий должен стать не только точкой притяжения для туристов, но и площадкой для образовательных программ и публичных лекций по астрономии и космонавтике.