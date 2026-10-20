В Самаре на достройку планетария направят свыше 238 млн рублей

Сегодня реконструкция идет в связке с обновлением всей экспозиции комплекса, чтобы объединить исторические артефакты с интерактивными технологиями. Планетарий должен стать не только точкой притяжения для туристов, но и площадкой для образовательных программ и публичных лекций по астрономии и космонавтике.