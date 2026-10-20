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Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
Средняя Волга

Суд обязал бизнесмена из Саратова снять вывеску со здания-памятника на Столыпина

Арбитражный суд Саратовской области обязал индивидуального предпринимателя Хачатура Тадевосяна демонтировать вывеску магазина мобильных аксессуаров с дома на проспекте Столыпина,37. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

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Иск подал региональный комитет культурного наследия. Вывеска магазина «В онлайне» размещена на памятнике архитектуры «Дом доходный О.Н. Герман, конец XIX века». Разрешения уполномоченного органа у бизнесмена не было. По мнению комитета, действия предпринимателя создают прямую угрозу сохранности объекта культурного наследия.
Суд обязал владельца магазина снять вывеску в течение десяти дней после вступления постановления в силу. За каждый день просрочки исполнения решения ему придется платить неустойку в 2 тыс. руб.
Нина Шевченко