Суд обязал бизнесмена из Саратова снять вывеску со здания-памятника на Столыпина
Арбитражный суд Саратовской области обязал индивидуального предпринимателя Хачатура Тадевосяна демонтировать вывеску магазина мобильных аксессуаров с дома на проспекте Столыпина,37. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Иск подал региональный комитет культурного наследия. Вывеска магазина «В онлайне» размещена на памятнике архитектуры «Дом доходный О.Н. Герман, конец XIX века». Разрешения уполномоченного органа у бизнесмена не было. По мнению комитета, действия предпринимателя создают прямую угрозу сохранности объекта культурного наследия.
Суд обязал владельца магазина снять вывеску в течение десяти дней после вступления постановления в силу. За каждый день просрочки исполнения решения ему придется платить неустойку в 2 тыс. руб.