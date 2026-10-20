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Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
Средняя Волга

Саратовского налоговика уволили по утрате доверия после взятки в 1 млн рублей

В Саратове бывший замначальника отдела камеральных проверок налоговой службы уволен в связи утратой доверия по решению суда. Об этом сообщила прокуратура региона.

ИА «Общественное мнение»

По данным ведомства, экс-сотрудник получил взятку более 1 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ). После выявленного факта госслужащий уволился по собственному желанию.
Прокуратура оспорила такое основание в суде и потребовала изменить формулировку на увольнение в связи с утратой доверия. Суд иск удовлетворил.
Нина Шевченко