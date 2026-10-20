Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №194

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
Волга

Глава СКР взял на контроль ситуацию с аварийным домом в Орске

Жильцы дома в поселке Степном пожаловались на протечки, проверка поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту ненадлежащего содержания многоквартирного дома в поселке Степном в Орске. Основанием для вмешательства главы ведомства стало видеообращение граждан в интернете.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Речь идет о доме 1980 года постройки на улице Багратиона. По данным заявителей, кровля здания длительное время находится в неисправном состоянии и регулярно протекает. В июле текущего года изза осадков оказались затоплены жилые помещения и места общего пользования — это привело к повреждению внутренней отделки.
При этом дефекты не устраняются. Капитальный ремонт объекта запланирован только на 2027 год, а обращения жильцов в компетентные органы результата не принесли.
В СУ СКР по Оренбургской области организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Вячеславу Зудерману представить доклад об установленных обстоятельствах и мерах, принимаемых для защиты граждан.
Георгий Портнов