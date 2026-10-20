Глава СКР взял на контроль ситуацию с аварийным домом в Орске

Речь идет о доме 1980 года постройки на улице Багратиона. По данным заявителей, кровля здания длительное время находится в неисправном состоянии и регулярно протекает. В июле текущего года изза осадков оказались затоплены жилые помещения и места общего пользования — это привело к повреждению внутренней отделки.