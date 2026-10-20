Орловские власти требуют с московского подрядчика 86 млн за срыв ремонта дороги

Всего «Орелгосзаказчик» восемь раз направлял подрядчику претензии из-за нарушения сроков. Самые крупные из них были предъявлены в ноябре 2024 года на 47,8 млн руб., в январе 2025-го — на 23,5 млн руб., а в феврале 2026 года — более чем на 7 млн руб. Кроме того, в июне заказчик потребовал вернуть 3,7 млн руб., перечисленных сверх стоимости выполненных работ.