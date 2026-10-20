Орловские власти требуют с московского подрядчика 86 млн за срыв ремонта дороги
Арбитражный суд Орловской области принял к производству иск казенного учреждения «Орелгосзаказчик» к московскому ООО «Монолитстрой» на 86,1 млн руб. Региональные власти требуют взыскать с подрядчика неустойку за нарушение условий государственного контракта. Предварительное заседание назначено на 13 ноября, следует из картотеки арбитражных дел.
Иск касается контракта, заключенного в мае 2022 года. Суд предложил истцу представить пояснения о причинах расторжения соглашения и расчете заявленной неустойки, а ответчику — направить отзыв и подтверждающие его позицию документы. Сторонам необходимо подать материалы до 10 ноября.
По данным портала госзакупок, финансовые претензии связаны с контрактом на реконструкцию автомобильной дороги регионального значения «Сосково — Мураевка — Должонки» со строительством обхода населенного пункта Должонки. Соглашение стоимостью 843,8 млн руб. стороны подписали в мае 2022 года. Отмечается, что «Монолитстрой» исполнил обязательства на сумму 827,9 млн руб., которые были полностью оплачены заказчиком. В конце сентября 2026 года контракт был расторгнут по соглашению сторон. Завершить его исполнение должны были в декабре 2025-го.
Всего «Орелгосзаказчик» восемь раз направлял подрядчику претензии из-за нарушения сроков. Самые крупные из них были предъявлены в ноябре 2024 года на 47,8 млн руб., в январе 2025-го — на 23,5 млн руб., а в феврале 2026 года — более чем на 7 млн руб. Кроме того, в июне заказчик потребовал вернуть 3,7 млн руб., перечисленных сверх стоимости выполненных работ.
По данным Rusprofile, ООО «Монолитстрой» зарегистрировано в Москве в 2010 году и занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Единственный владелец — Магомед (Ахмедович) Абдурахманов. Генеральный директор — Ахмед Абдурахманов. В 2025 году выручка организации составила 514 млн руб., чистая прибыль — 997 тыс. руб.
В марте 2024 года «Орелгосзаказчик» уже взыскивал с компании неустойку по этому контракту. Тогда суд удовлетворил требования учреждения на 300 тыс. руб.
Сегодня стало известно, что Арбитражный суд Белгородской области зарегистрировал иск на 85,9 млн руб. к местному ООО «Кристалл». Заявителями по делу выступают прокуратура Республики Крым и красноперекопский детский сад № 9 «Дюймовочка». Иск к производству еще не принят. Вероятно, финансовые претензии связаны с неисполнением обязательств по контракту на реконструкцию дошкольного учреждения на 448,1 млн руб.