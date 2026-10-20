Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №194

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
Черноземье

Официальные курсы валют ЦБ на 21 октября

Австралийский доллар57,8889
Английский фунт110,3901
Белорусский рубль27,7375
Гонконгский доллар*10,5590
Дирхам ОАЭ22,5699
Доллар США82,8879
Евро93,0417
Индийская рупия**87,4630
Казахстанский тенге**18,3141
Канадский доллар58,7983
Китайский юань12,3708
СДР112,3023
Сингапурский доллар64,8169
Турецкая лира*16,7424
Украинская гривна*18,3872
Шведская крона*83,7912
Швейцарский франк100,5067
Японская иена**52,2688

*За 10. **За 100.