Официальные курсы валют ЦБ на 21 октября
|Австралийский доллар
|57,8889
|Английский фунт
|110,3901
|Белорусский рубль
|27,7375
|Гонконгский доллар*
|10,5590
|Дирхам ОАЭ
|22,5699
|Доллар США
|82,8879
|Евро
|93,0417
|Индийская рупия**
|87,4630
|Казахстанский тенге**
|18,3141
|Канадский доллар
|58,7983
|Китайский юань
|12,3708
|СДР
|112,3023
|Сингапурский доллар
|64,8169
|Турецкая лира*
|16,7424
|Украинская гривна*
|18,3872
|Шведская крона*
|83,7912
|Швейцарский франк
|100,5067
|Японская иена**
|52,2688
*За 10. **За 100.