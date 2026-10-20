В Ульяновске начинающий водитель устроил ДТП с шестью пострадавшими
Авария произошла на проспекте Авиастроителей
В Ульяновске произошло серьезное ДТП, в котором пострадали шесть человек. Авария случилась возле дома № 7А по проспекту Авиастроителей. Об этом сообщает региональное УМВД.
По предварительным данным Госавтоинспекции, за рулем автомобиля ВАЗ-2114 находился 18-летний водитель со стажем один месяц. Молодой человек не справился с управлением: сначала сбил трех пешеходов, которые стояли на разделительной полосе, а затем врезался в световую опору.
Среди пострадавших — две женщины (1962 и 2003 годов рождения) и младенец, находившийся в коляске. Все трое были госпитализированы. В медицинское учреждение также доставлены сам водитель и двое несовершеннолетних пассажиров легковушки.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Полиция опрашивает очевидцев и устанавливает все обстоятельства аварии. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.