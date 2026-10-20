В Ульяновске начинающий водитель устроил ДТП с шестью пострадавшими

По предварительным данным Госавтоинспекции, за рулем автомобиля ВАЗ-2114 находился 18-летний водитель со стажем один месяц. Молодой человек не справился с управлением: сначала сбил трех пешеходов, которые стояли на разделительной полосе, а затем врезался в световую опору.