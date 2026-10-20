Кандидатский максимум

Наумов в 2021 году получил мандат депутата восьмого созыва от партии ЛДПР по партийному списку от Челябинской области. В нынешнем году после неудачного участия в праймериз «Единой России» он решил идти на выборы в федеральный парламент самовыдвиженцем по Магнитогорскому округу (Наумов — уроженец Магнитогорска). Господин Наумов пытался вести яркую кампанию по сбору подписей. Однако в итоге 23% подписей в его поддержку после проведенной проверки были признаны недостоверными, и окружная избирательная комиссия отказалась его зарегистрировать. Господин Наумов попытался обжаловать решение в Центральной избирательной комиссии РФ и в Челябинском областном суде, а после отозвал аналогичное заявление, уже поданное в Верховный суд.