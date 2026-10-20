Кандидатский максимум
В Магнитогорске определили претендентов на пост главы города
Во втором по величине городе Челябинской области завершился первый этап выборов мэра. Специальная конкурсная комиссия выбрала из восьми претендентов четырех, которые будут представлены депутатам городского собрания для итогового голосования. В финальный список вошли действующий мэр Сергей Бердников, экс-депутат Госдумы Станислав Наумов, правозащитник Евгений Гончаров и начальник отдела маркетинга ООО «Бокрист» Дмитрий Маврин. Имя главы города станет известно 27 октября.
Выборы главы администрации Магнитогорска проходят в соответствии с уставом города и региональным законодательством. Первый этап конкурса состоял из двух испытаний.
Первое — тестовое задание из 30 вопросов с четырьмя вариантами ответов, на выполнение которого отводится 30 минут. Пользоваться справочными материалами и гаджетами было запрещено. Тестирование включало вопросы о Конституции РФ, федеральных и региональных законах, уставах области и города, нормах бюджетного кодекса и показателях социально-экономического развития города. Второе задание — публичная защита программы развития города перед членами конкурсной комиссии.
По положению о конкурсе, если по итогам будет определено менее двух победителей, из которых и должны в итоге выбирать главу депутаты городского собрания, процедура признается несостоявшейся.
Всего на конкурс заявились восемь претендентов.
Нынешний градоначальник, Сергей Бердников, занимает пост главы Магнитогорска уже 10 лет. До этого с 2010-го по 2016 год он был депутатом четвертого и пятого созывов МГСД. Впервые избран главой города 25 октября 2016 года, а 26 октября 2021 года — единогласно переизбран на второй пятилетний срок.
Еще два претендента — бывший депутат Госдумы Станислав Наумов и экс-депутат Челябинской городской думы Владимир Корнев — заявились на конкурс после неудачных попыток избраться в Госдуму РФ на сентябрьских выборах.
Наумов в 2021 году получил мандат депутата восьмого созыва от партии ЛДПР по партийному списку от Челябинской области. В нынешнем году после неудачного участия в праймериз «Единой России» он решил идти на выборы в федеральный парламент самовыдвиженцем по Магнитогорскому округу (Наумов — уроженец Магнитогорска). Господин Наумов пытался вести яркую кампанию по сбору подписей. Однако в итоге 23% подписей в его поддержку после проведенной проверки были признаны недостоверными, и окружная избирательная комиссия отказалась его зарегистрировать. Господин Наумов попытался обжаловать решение в Центральной избирательной комиссии РФ и в Челябинском областном суде, а после отозвал аналогичное заявление, уже поданное в Верховный суд.
Было отказано в выдвижении на выборах в Госдуму и Владимиру Корневу, который пытался зарегистрироваться в качестве самовыдвиженца в Металлургическом одномандатном округе №189. По результатам проверки подписей выяснилось, что их недостаточно для регистрации, к тому же из 8106 проверенных подписей недостоверными и недействительными признали 3873 (47,78%), что существенно превысило допустимый пятипроцентный норматив брака.
Среди остальных участников конкурса на пост главы Магнитогорска — правозащитник и бывший депутат МГСД Евгений Гончаров, директор спортклуба «Металлург-Магнитогорск» Олег Ежов, ведущий специалист ООО «Объединенная сервисная компания» Алексей Лангоф, начальник отдела маркетинга ООО «Бокрист» Дмитрий Маврин и индивидуальный предприниматель Сергей Литвинов, позиционирующий себя как «духовный медиатор», маг, эзотерик, консультант и «специалист по управлению информацией».
Конкурсная комиссия состоит из восьми человек — по четыре представителя от МГСД и от губернатора Челябинской области.
Городской парламент делегировал в комиссию своего председателя Александра Морозова, а также председателей профильных комиссий: Александра Довженка (бюджет и налоговая политика), Вадима Иванова (законодательство и местное самоуправление) и Сергея Короля (муниципальная собственность и земельные отношения).
Губернатор Алексей Текслер распоряжением от 1 октября включил в состав комиссии своего заместителя Романа Воллерта, председателя законодательного собрания Челябинской области Олега Гербера, заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства Алексея Зацепина и начальника управления государственной службы Татьяну Язовских.
По итогам двухэтапного испытания, конкурсная комиссия рекомендовала к голосованию четырех кандидатов: действующего главу города Сергея Бердникова, бывшего депутата Госдумы Станислава Наумова, правозащитника Евгения Гончарова и начальника отдела маркетинга ООО «Бокрист» Дмитрия Маврина.
Остальные четверо претендентов — директор спортклуба «Металлург-Магнитогорск» Олег Ежов, ведущий специалист ООО «Объединенная сервисная компания» Алексей Лангоф, индивидуальный предприниматель Сергей Литвинов и экс-депутат Челябинской городской думы Владимир Корнев — конкурсный отбор не прошли.
Заседание городского собрания, на котором депутатам предстоит выбрать мэра на ближайшие пять лет, назначено на 27 октября.