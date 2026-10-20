Историческое здание Мариинского приюта в Саратове продают за 8,1 млн руб.
В нем воспитывалась советская певица Лидия Русланова
В Саратове объявлен аукцион по продаже объекта культурного наследия «Мариинский детский приют». Начальная цена — 8,1 млн руб. Состояние объекта на ул. Комсомольской, 20 оценивают как неудовлетворительное, указано на портале «Дом.рф».
Здание площадью 971,7 кв. м предлагается выкупить, а участок земли под ним площадью 1,6 тыс. кв. м — взять в аренду. Объект подходит, как указано в карточке лота, для коммерции, но требует реставрации.
В качестве разрешенных видов использования продавец указал хранение автотранспорта, коммунальное обслуживание и услуги, административные здания коммунальных организаций, услуги связи, бытовое обслуживание, амбулаторно-поликлиническое и ветеринарное обслуживание, культурно-досуговые объекты, магазины, банковскую и страховую деятельность, общепит, гостиницы, спорт в помещениях.
В советский период в здании Мариинского детского приюта размещался центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Сейчас объект находится в федеральной собственности и не используется. Заявки на участие в аукционе принимаются до 26 октября, сами торги состоятся 30 октября. Задаток составляет 5,3 млн руб.
Мариинский детский приют был основан в 1843 году и стал первым в Саратове учреждением для детей из малообеспеченных семей. Историческое здание на Сергиевском взвозе (ныне улица Комсомольская) приют занял в 1852 году. Через три года строение сгорело во время большого пожара, но уже в 1856 году было восстановлено на средства купца Петра Тюльпина. В разное время здание расширялось за счет пристроек, финансируемых коммерции советником Петром Кокуевым. После русско-японской войны там воспитывалась будущая советская певица Лидия Русланова.