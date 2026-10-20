Историческое здание Мариинского приюта в Саратове продают за 8,1 млн руб.

Мариинский детский приют был основан в 1843 году и стал первым в Саратове учреждением для детей из малообеспеченных семей. Историческое здание на Сергиевском взвозе (ныне улица Комсомольская) приют занял в 1852 году. Через три года строение сгорело во время большого пожара, но уже в 1856 году было восстановлено на средства купца Петра Тюльпина. В разное время здание расширялось за счет пристроек, финансируемых коммерции советником Петром Кокуевым. После русско-японской войны там воспитывалась будущая советская певица Лидия Русланова.