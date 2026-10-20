Экс-начальнице департамента администрации Оренбурга изменили формулировку увольнения на утрату доверия
В Оренбурге суд удовлетворил требование прокуратуры об изменении формулировки и основания увольнения бывшего начальника департамента градостроительства и земельных отношений администрации Оренбурга «в связи с утратой доверия». Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.
Надзорное ведомство установило, что в сентябре 2025 года департамент организовал электронный аукцион на право заключения договора аренды земельного участка. Победителем признали непосредственного руководителя ответчицы. Таким образом, руководитель департамента действовала в условиях конфликта интересов, не предпринимая мер для его урегулирования.
«В рамках рассмотрения внесенного прокурором области представления женщина уволилась с занимаемой должности по собственному желанию. Учитывая характер совершенных коррупционных правонарушений, их тяжесть и несоразмерность вида ответственности, руководитель региональной прокуратуры в судебном порядке потребовал уволить бывшего руководителя департамента в связи с утратой доверия», — отмечают в региональной прокуратуре.