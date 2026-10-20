Экс-начальнице департамента администрации Оренбурга изменили формулировку увольнения на утрату доверия

Надзорное ведомство установило, что в сентябре 2025 года департамент организовал электронный аукцион на право заключения договора аренды земельного участка. Победителем признали непосредственного руководителя ответчицы. Таким образом, руководитель департамента действовала в условиях конфликта интересов, не предпринимая мер для его урегулирования.