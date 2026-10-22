Буйный рост
Как аграрии Юга ищут новые удобрения
В Краснодарском крае аграрии собрали более 11,4 млн тонн озимой пшеницы, ячменя и гороха. Это практически на 2 млн тонн больше, чем в прошлом году. Аграрии Кубани и других регионов ЮФО загодя начинают готовиться к следующей посевной и ищут новые решения для увеличения урожая. В частности, одним из приоритетов остается поиск современных удобрений и средств защиты растений (СЗР). Чтобы подобрать наиболее удачные решения, аграрии, в частности, посещают различные сельскохозяйственные выставки — такие как «ЮГАГРО».
По данным регионального министерства сельского хозяйства, заводы основных производителей (поставщиков) минеральных удобрений, которые осуществляют поставку в Краснодарский край, находятся на территории Российской Федерации. Обеспеченность минеральными удобрениями под осенние полевые работы в 2026 году составляет 28,6%. Работа по обеспеченности удобрениями сельхозтоваропроизводителей продолжается, говорят в министерстве.
В агрохолдинге «Степь» отмечают, что Россия занимает второе место в мире по объему производства удобрений после Китая. В 2025 году страна произвела рекордные 65,5 млн тонн минеральных удобрений. При этом Россия — на первом месте по поставкам минеральных удобрений на мировой рынок и единственная в мире страна, которая полностью обеспечивает своих аграриев всеми основными видами минеральных удобрений. В связи с этим самообеспеченность российского АПК минеральными удобрениями и СЗР находится на очень высоком уровне. Агрохолдинг работает с многими крупными производителями удобрений в России. Сейчас доля отечественных СЗР и минеральных удобрений в компании 100%.
«Выставка «ЮГАГРО» является одной из важных площадок для расширения деловых контактов и партнерств. Специалисты Агрохолдинга «Степь» всегда находятся в поиске выгодных закупочных предложений, отслеживают актуальные рыночные тенденции, поэтому такие мероприятия как «ЮГАГРО» для них интересны с точки зрения расширения деловой сети», – говорят в агрохолдинге.
Выставка «ЮГАГРО» — самая крупная в России выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции по данным независимого аудита. Участники выставки имеют возможность продемонстрировать свою продукцию 19 763 руководителям и специалистам предприятий агропромышленного комплекса страны – агрохолдинги, крестьянско-фермерские хозяйства, перерабатывающие производства, зерновые компании и другие. В 2025 году общее число посещений, совершенных специалистами АПК из 77 регионов России, составило 26671. В 2026 году «ЮГАГРО» пройдет с 17 по 20 ноября в ВКК «Экспоград Юг» в Краснодаре.
По данным аналитиков, в Краснодарском крае медианная цена на средства защиты растений достигла 140 руб., что на 12% выше показателя прошлого года. При этом число покупок в категории выросло на 2%, что эксперты оценивают как умеренное увеличение спроса при сохранении общего уровня потребления, говорится в исследовании «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД». В регионе спрос на средства защиты растений остается стабильным: число транзакций практически не изменилось в годовом выражении. Эксперты связывают рост стоимости товара с удорожанием импортных компонентов, логистики и упаковки, а также с увеличением доли более дорогих позиций в структуре покупок.
Аграрии не сокращают объемы обработки, но смещаются в сторону более премиальных средств защиты. В «Платформе ОФД» фиксируют умеренно положительную динамику рынка, что объясняется ростом внимания к сохранению урожая на фоне погодных рисков.
Необходимо отметить, что на Кубани растет количество химпредприятий, в том числе тех, которые занимаются выпуском удобрений и СЗР, впоследствии представляя их на различных выставках. За последние годы количество таких предприятий в крае значительно выросло. По словам участников рынка, санкционное давление на Россию и уход зарубежных производителей стали катализатором развития отрасли. Локальные бренды наращивают объемы производства и активно выходят за пределы региона.
При регистрации на сайте билеты бесплатно.
Генеральный партнер выставки — компания Ростсельмаш.
Генеральный спонсор выставки — компания «РОСАГРОТРЕЙД».
Стратегический спонсор выставки — компания CLAAS
Генеральный спонсор выставки — компания «РОСАГРОТРЕЙД».
Стратегический спонсор выставки — компания CLAAS
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