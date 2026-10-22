Буйный рост

В агрохолдинге «Степь» отмечают, что Россия занимает второе место в мире по объему производства удобрений после Китая. В 2025 году страна произвела рекордные 65,5 млн тонн минеральных удобрений. При этом Россия — на первом месте по поставкам минеральных удобрений на мировой рынок и единственная в мире страна, которая полностью обеспечивает своих аграриев всеми основными видами минеральных удобрений. В связи с этим самообеспеченность российского АПК минеральными удобрениями и СЗР находится на очень высоком уровне. Агрохолдинг работает с многими крупными производителями удобрений в России. Сейчас доля отечественных СЗР и минеральных удобрений в компании 100%.