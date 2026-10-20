Из пермского молодежного театра увольняется главный режиссер

ТМТ — это новая сцена Пермского академического Театра-Театра, которая открылась в марте 2026 года и специализируется на спектаклях для подростков и молодежи. Марк Букин возглавлял площадку со дня основания. Он также претендовал на должность художественного руководителя Театра-Театра. Эта должность оказалась вакантной после того, как Ленинский райсуд Перми удовлетворил требования прокуратуры об обязании министерства культуры региона уволить худрука Театра-Театра Бориса Мильграма в связи с утратой доверия.