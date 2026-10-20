Из пермского молодежного театра увольняется главный режиссер
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Главный режиссер Твоего молодежного театра (ТМТ) Марк Букин написал заявление на увольнение, сообщает «Новый компаньон». Господин Букин рассказал изданию, что его планы постановок в разных театрах России и Беларуси расписаны до 2028 года включительно. Он выразил готовность сотрудничать с Театром-Театром в качестве постановщика, если получит такое предложение. В настоящее время руководителем Твоего молодежного театра является Алина Ледовская.
ТМТ — это новая сцена Пермского академического Театра-Театра, которая открылась в марте 2026 года и специализируется на спектаклях для подростков и молодежи. Марк Букин возглавлял площадку со дня основания. Он также претендовал на должность художественного руководителя Театра-Театра. Эта должность оказалась вакантной после того, как Ленинский райсуд Перми удовлетворил требования прокуратуры об обязании министерства культуры региона уволить худрука Театра-Театра Бориса Мильграма в связи с утратой доверия.
В финал конкурса по замещению вакантной должности вышли пять претендентов.
Новый художественный руководитель избран не был. Главным режиссером театра стала Мария Тихонова, работающая на аналогичной позиции в Москонцерте. Часть труппы не согласилась с этим назначением. Ранее театр покинули актер Марат Мударисов и актриса и продюсер Кристина Мударисова.