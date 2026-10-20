Иран попросил Россию усилить защиту каспийских портов
Первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф попросил Россию укрепить южные порты на Каспии, чтобы сохранить торговлю и поставки продовольствия. Встреча с премьер-министром Михаилом Мишустиным прошла 19 октября в Душанбе на полях заседания Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества. О просьбе господина Арефа сообщило агентство ТАСС.
Российское правительство назвало среди приоритетов сотрудничества транспортный коридор «Север—Юг» и совместные проекты в сельском хозяйстве и транспортной инфраструктуре.
Мохаммад Реза Ареф связал просьбу с рисками для северных портов Ирана и поставок зерна и основных продуктов. Он заявил, что Москва и Тегеран не должны позволить внешним факторам повредить их отношениям. По словам вице-президента, Иран укрепляет свои порты на южном побережье Каспия и рассчитывает на аналогичные меры со стороны России. Какой именно защиты Тегеран ждет от Москвы, Мохаммад Реза Ареф не уточнил. Он также не назвал российские порты и не сообщил о согласованных проектах или сроках. Поэтому речь пока идет о политической просьбе, а не об объявленной программе модернизации.
Для Дагестана ключевой узел этого маршрута — Махачкалинский морской торговый порт. Это незамерзающий глубоководный порт на российском Каспии; он работает с наливными и сухими грузами и связан железной дорогой с внутренними регионами страны. В 2025 году порт обработал около 3,22 млн тонн грузов. Зерна прошло примерно 300 тыс. тонн — на 17% больше, чем годом ранее. По опубликованным 12 октября данным, за январь—июль 2026 года грузооборот достиг 2,49 млн тонн, прибавив 45,9% к тому же периоду прошлого года; перевалка зерна выросла более чем втрое, до 261 тыс. тонн. Данные порта за 2025 год, показатели за семь месяцев 2026 года и планы развития.
Порт уже наращивает мощности под растущий поток. Его действующая сухогрузная гавань рассчитана на 1,7 млн тонн в год, нефтеналивная — на 5,5 млн тонн. В Махачкале строят зерновой терминал мощностью 1,5 млн тонн в год с хранилищем на 100 тыс. тонн; первый этап планируют ввести в III квартале 2027 года. В перспективе власти рассчитывают довести общую мощность портовых комплексов до 18 млн тонн в год. Это расширение отвечает интересам российско-иранской торговли, но само по себе не решает вопрос безопасности. Портовая инфраструктура Дагестана уже обслуживает перевозки через Каспий, а заявления сторон показывают, что надежность этого маршрута стала отдельной темой переговоров Москвы и Тегерана.