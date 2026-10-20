Иран попросил Россию усилить защиту каспийских портов

Мохаммад Реза Ареф связал просьбу с рисками для северных портов Ирана и поставок зерна и основных продуктов. Он заявил, что Москва и Тегеран не должны позволить внешним факторам повредить их отношениям. По словам вице-президента, Иран укрепляет свои порты на южном побережье Каспия и рассчитывает на аналогичные меры со стороны России. Какой именно защиты Тегеран ждет от Москвы, Мохаммад Реза Ареф не уточнил. Он также не назвал российские порты и не сообщил о согласованных проектах или сроках. Поэтому речь пока идет о политической просьбе, а не об объявленной программе модернизации.