В пробах бензина с краснодарских АЗС октановое число оказалось выше заявленного
В десяти образцах бензина, отобранных в Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Крыму, октановое число оказалось выше заявленного. При этом лабораторные испытания выявили различия в экологическом классе топлива. Результаты первой части исследования опубликовал медиапроект «Анатомия Авто» группы «Ренессанс страхование».
В частности, у бензина АИ-95, приобретенного на АЗС «Руссоил» в Краснодаре за 86 руб. за литр, октановое число составило 97,2. У образцов с крымских заправок «Атан» и «Плутос», стоивших 100 и 159 руб. за литр соответственно, показатель достиг 96,3 и 96,4. Таким образом, более высокая цена не сопровождалась более высоким октановым числом.
В то же время крымские образцы соответствовали экологическому классу К5, а краснодарский — заявленному классу К4. Содержание серы в топливе с АЗС «Руссоил» составило 31,7 мг на килограмм. Это ниже предельного значения для К4 (50 мг/кг), но выше норматива для К5 (10 мг/кг).
По данным руководителя Независимой испытательной лаборатории МАДИ-ХИМ Анвара Хазиева, шесть из десяти проверенных образцов соответствовали классу К5, четыре — К4. Топливо класса К4 приобрели на АЗС «Флеш» в Ростове-на-Дону и «Руссоил» в Краснодаре, где этот класс был указан при продаже.
Всего в рамках исследования собрано 37 проб бензина. Заправки для проверки выбирали в том числе на основании обращений зрителей проекта. Образцы передавали в лабораторию под номерами, без указания названий АЗС. Октановое число определяли исследовательским методом на моторной установке. Результаты характеризуют только исследованные пробы, цены зафиксированы на момент покупки.
В экспедицию вошли Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, Крым, Пятигорск, Дагестан, Волгоград, Саратов и Казань. Региональные партнеры проекта также собрали образцы во Владивостоке, Хабаровске, Иркутске, Красноярске и Екатеринбурге.
Первая часть исследования опубликована на YouTube-канале «Анатомия Авто» 18 октября. Во втором выпуске планируется представить результаты испытаний оставшихся 27 проб. Протоколы исследований авторы намерены разместить в Telegram-канале проекта.