В пробах бензина с краснодарских АЗС октановое число оказалось выше заявленного

В частности, у бензина АИ-95, приобретенного на АЗС «Руссоил» в Краснодаре за 86 руб. за литр, октановое число составило 97,2. У образцов с крымских заправок «Атан» и «Плутос», стоивших 100 и 159 руб. за литр соответственно, показатель достиг 96,3 и 96,4. Таким образом, более высокая цена не сопровождалась более высоким октановым числом.