Прокуратура проводит проверку по факту падения из окна ученика школы во Фролах
Прокуратура Пермского района проводит проверку по факту падения из окна и травмирования ученика одной из школ в Пермском муниципальном округе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что сегодня ученик Фроловской школы выпрыгнул из окна третьего этажа. Ему оказали помощь медики. Прокуратура намерена дать оценку действиям или бездействию должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасных условий пребывания учащихся, а также соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.
На контроле прокуратуры также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.