Прокуратура проводит проверку по факту падения из окна ученика школы во Фролах

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что сегодня ученик Фроловской школы выпрыгнул из окна третьего этажа. Ему оказали помощь медики. Прокуратура намерена дать оценку действиям или бездействию должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасных условий пребывания учащихся, а также соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.