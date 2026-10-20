Краснодарский край вошел в топ-10 направлений для загородного отдыха на Новый год

Заранее туристы чаще бронируют загородные дома: на них приходится 62% бронирований. Средняя стоимость дома на природе на эти каникулы — 20,4 тыс. руб. в сутки, это на 5% больше прошлого года. Дешевле всего обойдутся глэмпинги (12,7 тыс. руб.) и дачи (13,2 тыс.). Чаще всего выбирают дома (67% бронирований) и коттеджи (25%). За год вырос интерес к гостевым домам (+103%) и базам отдыха (+30%).