Краснодарский край вошел в топ-10 направлений для загородного отдыха на Новый год
Краснодарский край вошел в топ-10 направлений для загородного отдыха на новогодние праздники. Как сообщили «Ъ-Кубань» аналитики «Авито Путешествий», средняя стоимость посуточной аренды загородных объектов в крае на эти даты составляет 20,6 тыс. руб. в сутки, квартиры — 5,8 тыс. руб. за ночь.
Заранее туристы чаще бронируют загородные дома: на них приходится 62% бронирований. Средняя стоимость дома на природе на эти каникулы — 20,4 тыс. руб. в сутки, это на 5% больше прошлого года. Дешевле всего обойдутся глэмпинги (12,7 тыс. руб.) и дачи (13,2 тыс.). Чаще всего выбирают дома (67% бронирований) и коттеджи (25%). За год вырос интерес к гостевым домам (+103%) и базам отдыха (+30%).
Отмечается, что частные дома бронируют в среднем на три ночи для компании из семи человек, из них трое детей. Коттеджи снимают на восемь человек, глэмпинги и базы отдыха — по три человека.
Средняя стоимость квартиры на новогодние каникулы — 5,7 тыс. руб., за год цены почти не изменились. Чаще всего выбирают «однушки» (36%), «двушки» (31%) и студии (24%). Квартиры бронируют в среднем на четыре ночи для трех человек, включая одного ребенка. Самые популярные города для новогодних поездок с проживанием в квартирах — Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи и Кисловодск.
В десятку самых популярных регионов вошли Московская и Ленинградская области, Карачаево-Черкесия, Челябинская и Кемеровская области, а также Краснодарский край, Карелия, Башкортостан, Нижегородская и Самарская области. Наиболее доступные цены на загородные дома — в Башкортостане (14 тыс. руб.), Карелии (15,9 тыс.) и Карачаево-Черкесии (16 тыс.).
Коммерческий директор «Авито Путешествий» Владислава Сакина отметила, что путешественники все чаще выбирают менее очевидные направления вместо популярных курортов. По ее словам, одним из главных зимних открытий стала Вологда — в 2027 году город объявлен новогодней столицей России.